Вывихнувший плечо омоновец счел наказание для Устинова слишком жестоким

Приговор в 3,5 года лишения свободы, который вынес в отношении актера Павла Устинова Тверской суд Москвы, слишком суровый. Такое заявление сделал сотрудник ОМОНа Александр Лягин, в применении насилия к которому обвинили Устинова, передает корреспондент РБК из Мосгорсуда, где рассматривается апелляция на приговор.

Ранее суд приговорил Устинова к 3,5 года колонии за применение насилия к сотруднику Росгвардии на несанкционированной акции в Москве 3 августа. Рассматривая дело, суд не стал приобщать видеоматериалы защиты.

Материал дополняется