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Робот «Федор» перестал включаться после возвращения на Землю с МКС

Антропоморфный робот-андроид «Федор» после возвращения с Международной космической станции (МКС) не смог включиться. Об этом сообщил во время беседы с экипажем МКС начальник отдела поисково-спасательного обеспечения РКК «Энергия» Сергей Малихов, передает «РИА Новости».

Космонавт Алексей Овчинин во время сеанса связи с Землей поинтересовался, как робот «Федор» пережил посадку. По словам Мелихова, робот успешно долетел до станции, однако он не смог выйти на связь с космонавтом. «Видимо, или батарейки, или я не знаю. Но он не включился. Разбираются, в чем дело», — сказал Малихов, добавив, что робот мог просто не захотеть с ним «разговаривать».

Овчинин в ответ на это предположил, что робот мог сильно устать. «Вы его, наверное, там замучили на борту», — отшутился Малихов.

Федор, или Skybot F-850, — первый отечественный человекообразный робот-спасатель, адаптированный к работе на орбите.

Робота «Федора» запустили на околоземную орбиту на корабле «Союз МС-14» 22 августа. Спустя пять дней корабль со второй попытки пристыковался к МКС.

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Появилось видео с роботом Федором на МКС

На станции робот выполнил серию работ с бортовыми инструментами под контролем космонавта Алексея Овчинина. 6 сентября «Союз МС-14» с Федором покинул станцию и на следующий день приземлился в казахской степи.

Исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгения Дудорова впоследствии сообщил, что робот больше не полетит в космос: на смену ему придет другой космической робот, проектирование которого уже началось.

Теги: робот, МКС, «Роскосмос»
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