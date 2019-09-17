Робот «Федор» перестал включаться после возвращения на Землю с МКС

Антропоморфный робот-андроид «Федор» после возвращения с Международной космической станции (МКС) не смог включиться. Об этом сообщил во время беседы с экипажем МКС начальник отдела поисково-спасательного обеспечения РКК «Энергия» Сергей Малихов, передает «РИА Новости».

Космонавт Алексей Овчинин во время сеанса связи с Землей поинтересовался, как робот «Федор» пережил посадку. По словам Мелихова, робот успешно долетел до станции, однако он не смог выйти на связь с космонавтом. «Видимо, или батарейки, или я не знаю. Но он не включился. Разбираются, в чем дело», — сказал Малихов, добавив, что робот мог просто не захотеть с ним «разговаривать».

Овчинин в ответ на это предположил, что робот мог сильно устать. «Вы его, наверное, там замучили на борту», — отшутился Малихов.

Федор, или Skybot F-850, — первый отечественный человекообразный робот-спасатель, адаптированный к работе на орбите.

Робота «Федора» запустили на околоземную орбиту на корабле «Союз МС-14» 22 августа. Спустя пять дней корабль со второй попытки пристыковался к МКС.