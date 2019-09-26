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Рогозин допустил возможное присвоение космодрому Восточный имени Путина

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин допустил, что в будущем космодрому Восточный в Амурской области может быть присвоено имя президента России Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

«Я думаю, придет время и для этого», — заявил Рогозин, отвечая на вопрос журналиста о возможном присвоении космодрому имени российского президента по аналогии присвоения стартовому комплексу на космодроме Байконур имени первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Строительство стартового комплекса космодрома Восточный было начато в 2012 году, сроки окончания неоднократно переносились, а из-за нарушений на объекте было возбуждено более 140 дел. Его ввели в эксплуатацию в 2016 году.

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В начале года «Роскосмос» расторг контракт с генеральным подрядчиком строительства второй очереди космодрома Восточный. В августе госкорпорация предложила создать подрядную организацию для строительства объектов космодрома, которая станет единственным исполнителем работ.

В ходе посещения космодрома в начале сентября Путин потребовал достроить объект и запустить его работу в намеченный срок. Как отмечал глава государства, окончание строительства космодрома и последующий запуск с него ракеты-носителя сверхтяжелого класса должны состояться в 2028 году.

Теги: Дмитрий Рогозин, «Роскосмос», Владимир Путин
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