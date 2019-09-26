Рогозин допустил возможное присвоение космодрому Восточный имени Путина

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин допустил, что в будущем космодрому Восточный в Амурской области может быть присвоено имя президента России Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

«Я думаю, придет время и для этого», — заявил Рогозин, отвечая на вопрос журналиста о возможном присвоении космодрому имени российского президента по аналогии присвоения стартовому комплексу на космодроме Байконур имени первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Строительство стартового комплекса космодрома Восточный было начато в 2012 году, сроки окончания неоднократно переносились, а из-за нарушений на объекте было возбуждено более 140 дел. Его ввели в эксплуатацию в 2016 году.

В начале года «Роскосмос» расторг контракт с генеральным подрядчиком строительства второй очереди космодрома Восточный. В августе госкорпорация предложила создать подрядную организацию для строительства объектов космодрома, которая станет единственным исполнителем работ.