Путин заявил о накопившихся проблемах на космодроме Восточный

Президент Владимир Путин заявил, что на космодроме Восточный много вопросов, которые требуют решения и его личного вмешательства. Ему необходимо посетить космодром в ближайшее время, сообщил он в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке (ВЭФ), передает «РИА Новости».

«Нужно еще немножко поработать, на космодром съездить. К сожалению, там у нас тоже много вопросов, требующих решения и моего вмешательства в это решение», — заявил глава государства.

Пресс-служба Кремля ранее сообщала, что в пятницу, 6 сентября, Путин посетит космодром Восточный. В ходе визита он осмотрит стартовый комплекс ракеты-носителя «Союз-2», а также строящиеся объекты: стартовый комплекс ракет тяжелого класса «Ангара» и город Циолковский, говорится в сообщении. После посещения Восточного Путин проведет совещание по вопросам развития инфраструктуры космодрома.

Строительство стартового комплекса космодрома Восточный началось в 2012 году, сроки окончания неоднократно переносились, а из-за нарушений на объекте было возбуждено более 140 дел. Его ввели в эксплуатацию в 2016 году.

В начале года «Роскосмос» расторг контракт с генеральным подрядчиком строительства второй очереди космодрома Восточный. В августе госкорпорация предложила создать подрядную организацию для строительства объектов космодрома, которая станет единственным исполнителем работ.