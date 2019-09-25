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Соловьев предложил ввести санкции против Украины после речи Зеленского

Телеведущий Владимир Словьев предложил ввести санкции против Украины после выступления президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Послушав выступление Зеленского и прочитав стенограмму его телефонного разговора с Трампом у меня вопрос: а где наш ответ? Где наши контрмеры, (в народе называемые санкции) против Украины? Мы же грозились их ввести. Очевидно, что уже пора», — написал Соловьев. Он также назвал действующего президента Украины «Порошенко 2.0».

Ранее Зеленский во время своей речи с трибуны ООН обвинил Россию в агрессии. «Никто из вас не будет чувствовать себя в безопасности, пока Россия ведет войну в центре Европы», — сказал украинский президент, подразумевая конфликт на востоке Украины. Он также назвал главной целью прекращение войны в Донбассе.

Перед этим Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, стенограмму которого опубликовал Белый дом. В ходе разговора украинский лидер назвал Трампа своим «большим учителем» в создании «правительства нового формата».

Большое количество выпусков программ Соловьева посвящено Украине. Ведущий неоднократно выгонял гостей из своей студии. Так, например, в мае этого года он выгнал из студии украинского журналиста Всеволода Непогодина. Соловьева возмутило высказывание журналиста о том, что лидер украинского националистического движения Степан Бандера боролся со сталинизмом. «То есть ты у меня в студии говоришь, что человек имел право воевать на стороне Гитлера, потому что это — альтернатива борьбы?» — сказал он, а затем выгнал Непогодина.

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В начале августа Украинский олигарх Игорь Коломойский, который поддерживал пришедшего к власти Зеленского, рассказал, что с Соловьевым велись переговоры о его приеме на работу на украинский канал «1+1». Сам Соловьев в разговоре с РБК опроверг эту информацию.

Теги: Владимир Соловьев, санкции, Владимир Зеленский
Материалы по теме
Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в агрессии против Украины
Политика
Коломойский рассказал о переговорах о работе с Владимиром Соловьевым
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