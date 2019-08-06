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Коломойский рассказал о переговорах о работе с Владимиром Соловьевым
Украинский олигарх Игорь Коломойский, который поддерживал пришедшего к власти президента Украины Владимира Зеленского, рассказал РБК о переговорах о приеме на работу российского телеведущего Владимира Соловьева
Владимир Соловьев (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

По словам Игоря Коломойского, «Соловьев должен был работать на «1+1». «Он в одно время переехал в Израиль, в 2011 или 2012 году, когда у него были какие-то неприятности в России. И он [Соловьев] достаточно серьезно об этом думал. У нас с ним готовилось даже подписание контракта и уже «даже обсуждали финансовые вопросы», — рассказал олигарх.

Интервью с Коломойским читайте во вторник на РБК.

По словам олигарха, Соловьеву предлагали должность ведущего авторской программы на «1+1».

Однако впоследствии журналиста «простили» и он вернулся в Россию, продолжил Коломойский. При этом бизнесмен подчеркнул, что сам с Соловьевым не встречался. Переговоры в Израиле вел двоюродный брат журналиста Александр Шапиро, который, по словам Коломойского, «был его товарищем», с которым они вместе учились.

При этом Коломойский высоко оценил профессиональные качества ведущего. «Если [оценивать] с точки зрения пропагандиста, то он номер один», — заявил он.

Соловьев в разговоре с РБК подчеркнул, что «никаких личных встреч по этому вопросу у него не было». «Анатолий Подобрянский из Днепропетровска звонил и говорил с моей мамой лет десять назад. Он какой-то мой дальний родственник, но не двоюродный брат точно», — подчеркнул журналист. Он отметил, что «не знает никаких Александров Шапиро» и что работает на ВГТРК с 2010 года и «никаких проблем» в России в 2010–2011 годах у него не было.

Владимир Соловьев ведет программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «Кто против?» на телеканале «Россия 1». 22 июля Алексей Навальный сообщил о наличии у Соловьева виллы и вида на жительство в Италии. Телеведущий подтвердил этот факт, однако отметил, что он не дает ему право на итальянское гражданство.

Большое количество выпусков программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» посвящено Украине. «Мы вам не верим и мы вас перестали уважать», — заявил он в программе от 15 марта, комментируя российско-украинские отношения. «Вы хотели увидеть лицо медведя? Так знайте: у медведя не лицо, а страшная морда. Если вам кажется, что Россию может кто-то сдержать, — учите историю», — отметил он.

В мае Соловьев выгнал украинского журналиста Всеволода Непогодина из студии во время передачи «Кто против?» из-за спора о роли в истории главы СССР Иосифа Сталина и лидера украинского националистического движения Степана Бандеры.

Ранее Соловьев выгнал из студии той же программы «Кто против?» политолога, специалиста по Ближнему Востоку Араика Степаняна и приглашенного в качестве эксперта Грэга Вайнера после потасовки во время обсуждения украинского закона о признании ветеранами войны участников Организации украинских националистов.

Автор: Елизавета Антонова
Теги: Игорь Коломойский, Владимир Соловьев, Украина
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