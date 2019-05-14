Соловьев выгнал из студии украинского журналиста из-за спора о Бандере

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал украинского журналиста Всеволода Непогодина из студии во время передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 24». Кадры программы Соловьев опубликовал в своем аккаунте в Instagram.

https://www.instagram.com/p/Bxad0MPoATt/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=w1j14oklaquu

Во время эфира они поспорили о роли в истории главы СССР Иосифа Сталина и лидера украинского националистического движения Степана Бандеры. Соловьев заявил, что Бандера боролся на стороне Адольфа Гитлера, и его образ популяризируется на Украине. В ответ Непогодин сказал, что Бандера боролся со сталинизмом, и задался вопросом, была ли ему альтернатива.

Это заявление возмутило Соловьева, после чего он бросил в адрес журналиста оскорбление. «То есть ты у меня в студии говоришь, что человек имел право воевать на стороне Гитлера, потому что это — альтернатива борьбы?», — сказал он, после чего выгнал Непогодина.

В конце марта Соловьев выгнал из студии программы «Кто против?» политолога, специалиста по Ближнему Востоку Араика Степаняна и приглашенного в качестве эксперта Грэаг Вайнера, которые устроили потасовку. Темой передачи был закон о признании ветеранами войны участников Организации украинских националистов, одним из лидеров которых был Бандера.