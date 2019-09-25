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Захарова отреагировала на стенограмму разговора Зеленского и Трампа

Попытка демократов в США организовать импичмент для Дональда Трампа из-за разговора с Владимиром Зеленским может привести к тому, что Соединенные Штаты будут опозорены на международном уровне. Такое мнение высказала официальный представитель МИДа Мария Захарова в своем Facebook.

Захарова рассказала, что ознакомилась со стенограммой разговора Трампа и Зеленского, ставшей поводом для обвинений в адрес президента США. «Эта такая работа у демократов в США выставлять свою страну на всемирное посмешище?» — задала она вопрос.

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«Я скажу Руди позвонить»: стенограмма разговора Трампа и Зеленского

Захарова напомнила, что ранее власти США пытались преследовать основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа за публикацию конфиденциальных документов, в то время как сейчас делают это сами. «Получается, Джулиан Ассанж — это практически Герой США. Ведь он предоставил общественности не один, а тысячи материалов аналогичного характера. Не очень понятно, почему в свое время демократы же на него и обиделись. Да так, что начали преследовать по всему миру», — написала представитель МИДа.

Вслед за этим она предложила «продолжить банкет» и начать публиковать другие секретные документы — отчеты с закрытых заседаний ЦРУ, ФБР, Пентагона, стенограммы переговоров с партнерами по НАТО.

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«Провокации Трампа делаются намеренно»: СМИ — об импичменте Трампа

По версии, которую опубликовали накануне американские СМИ, в июльском разговоре Трампа с Зеленским президент США попросил украинского лидера помочь с расследованием ситуации с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантером, который входил в совет директоров украинской частной газовой компании Burisma Holdings. Джо Байдена считают основным конкурентом Трампа на предстоящих президентских выборах. По версии источников СМИ, в обмен Трамп намекнул на готовность возобновить военную помощь Украине.

Эти публикации привели к тому, что демократы в конгрессе США запустили процедуру импичмента Трампа. После этого Белый дом 25 сентября опубликовал полную стенограмму разговора. В ней Трамп действительно просит Зеленского обратить внимание на расследование дела Байдена. В то же время о военной помощи Украине речи не идет.

Теги: Мария Захарова, импичмент президента, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
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