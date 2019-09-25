Захарова отреагировала на стенограмму разговора Зеленского и Трампа

Попытка демократов в США организовать импичмент для Дональда Трампа из-за разговора с Владимиром Зеленским может привести к тому, что Соединенные Штаты будут опозорены на международном уровне. Такое мнение высказала официальный представитель МИДа Мария Захарова в своем Facebook.

Захарова рассказала, что ознакомилась со стенограммой разговора Трампа и Зеленского, ставшей поводом для обвинений в адрес президента США. «Эта такая работа у демократов в США выставлять свою страну на всемирное посмешище?» — задала она вопрос.

Захарова напомнила, что ранее власти США пытались преследовать основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа за публикацию конфиденциальных документов, в то время как сейчас делают это сами. «Получается, Джулиан Ассанж — это практически Герой США. Ведь он предоставил общественности не один, а тысячи материалов аналогичного характера. Не очень понятно, почему в свое время демократы же на него и обиделись. Да так, что начали преследовать по всему миру», — написала представитель МИДа.

Вслед за этим она предложила «продолжить банкет» и начать публиковать другие секретные документы — отчеты с закрытых заседаний ЦРУ, ФБР, Пентагона, стенограммы переговоров с партнерами по НАТО.