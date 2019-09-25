Зеленский опубликовал фото с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Twitter совместное фото с американским лидером Дональдом Трампом.

На снимке также запечатлены супруги президентов — Елена Зеленская и Мелания Трамп.

«Вчера пообщались с Дональдом Трампом и Меланией Трамп на официальном приеме у президента США и первой леди. Сегодня продолжим в рабочем режиме!» — написал украинский президент.

Как сообщили в офисе Зеленского, официальная встреча двух президентов в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке запланирована на 25 сентября. Как написала ранее The Washington Post, ее проведению пытались препятствовать высокопоставленные сотрудники администрации президента США. По данным издания, они опасались, что Трамп мог оказать на Зеленского давление ради собственной политической выгоды.