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Зеленский опубликовал фото с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Twitter совместное фото с американским лидером Дональдом Трампом.

На снимке также запечатлены супруги президентов — Елена Зеленская и Мелания Трамп.

«Вчера пообщались с Дональдом Трампом и Меланией Трамп на официальном приеме у президента США и первой леди. Сегодня продолжим в рабочем режиме!» — написал украинский президент.

Как сообщили в офисе Зеленского, официальная встреча двух президентов в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке запланирована на 25 сентября. Как написала ранее The Washington Post, ее проведению пытались препятствовать высокопоставленные сотрудники администрации президента США. По данным издания, они опасались, что Трамп мог оказать на Зеленского давление ради собственной политической выгоды. 

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Зеленский, комментируя эту информацию, заявил, что является президентом независимой страны и никто не может на него надавить. «На меня может давить только мой сын, которому шесть лет», — отметил он. Отвечая на вопрос журналистов о том, намерен ли он просить о чем-нибудь у Трампа, Зеленский сказал, что Украина — сильная страна, которая сама может «кому-то помочь».

Накануне, 24 сентября, председатель палаты представителей, член Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Поводом для начала процесса стала публикация WP о телефонном разговоре Трампа с  Зеленским в июле. По информации источников, президент США дал обещание возобновить военную помощь Украине в размере $250 млн, если Зеленский поможет ему достать компромат на потенциального соперника Трампа на выборах-2020 Джозефа Байдена.

Теги: Владимир Зеленский, Дональд Трамп
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