СМИ узнали о попытках помешать разговору Трампа и Зеленского

В администрации США опасались, что Трамп может надавить на Зеленского ради собственной политической выгоды, и пытались помешать контактам двух лидеров, выяснила WP. Звонок Трампа стал поводом для начала процедуры импичмента

Владимир Зеленский (Фото: Carlo Allegri / Reuters)

Несколько высокопоставленных сотрудников администрации президента США пытались не дать Дональду Трампу провести встречу или телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Попытке Трампа оказать давление на Зеленского предшествовала длительная борьба внутри администрации, в результате которой чиновники, занимающиеся нацбезопасностью, отошли на второй план, а «преданные сторонники» президента, включая личного адвоката Рудольфа Джулиани, получили возможность влиять на отношения Вашингтона и Киева.

Чиновники по нацбезопасности провели в Белом доме несколько «напряженных встреч» на тему Украины, и некоторые из них опасались, что президент и его близкие сторонники планируют задействовать доступные США рычаги давления на Зеленского ради политической выгоды Трампа.

«Очень много людей пытались не допустить встречи по той причине, что она не была бы посвящена украино-американским отношениям», — рассказал один из источников WP.

Как именно они пытались помешать контактам двух президентов, не уточняется.