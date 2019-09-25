СМИ узнали об отказе России разрешить Японии раскопки в Забайкалье

Россия отказала Японии в проведении новых раскопок для поиска останков военнопленных на территории Забайкальского края, сообщает телеканал NHK.

В Забайкалье после Второй мировой войны находились лагеря, в которых содержались японские военнопленные. Группа японских исследователей должна была в конце сентября приехать в Россию для поиска останков погибших в плену японцев, однако российская сторона отказала им в разрешении на проведение раскопок из-за «ряда проблем».

Раскопки отменили после появления сведений о том, что переданные Россией Японии останки 597 военнопленных времен Второй мировой войны могут не принадлежать японцам. По данным японских СМИ, в июле ДНК-исследование показало, что переданные ранее из Забайкалья останки 16 человек не принадлежат военнопленным из Японии.

NHK отметил, что в Министерстве здравоохранения, труда и благосостояния Японии знали о существовании такой возможности в течение нескольких лет, но не обсуждали этот вопрос с Россией и не предпринимали попыток вернуть останки.