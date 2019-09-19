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В Японии не признали переданные Россией останки 600 военнопленных

Останки около 600 военнопленных времен Второй мировой войны, переданные Россией Японии, не являются останками японских граждан. Об этом сообщают Kyodo и Sanyo со ссылкой на Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Сомнения в принадлежности останков японцам появились у экспертов еще несколько лет назад, отмечает Sanyo, но министерство публично не оглашало информацию, не передавало ее России, а также не предпринимало попыток вернуть стране останки. В частности, передает издание, в июле ДНК-исследование показало, что останки 16 человек, переданные из Забайкалья, не принадлежат японцам.

Как сообщала в 2009 году газета Sankei со ссылкой на Российский национальный военный архив, после капитуляции Японии во Второй мировой войне среди военнопленных насчитывались примерно 760 тыс. японцев. Газета уточняла, что, по данным Министерства здравоохранения, труда и благополучия, около 560 тыс. японских пленных находились в Сибири.

Данные о погибших японцах начали передавать в 1991 году после визита президента СССР Михаила Горбачева в Японию. Тогда, по данным Sankei, был передан список, в котором были перечислены 41 тыс. погибших. Всего, по данным японского правительства, на территории СССР погибли 53 тыс. японцев. Из них 32 тыс. умерли в лагерях.

Теги: Япония, Вторая мировая война, военнопленные
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