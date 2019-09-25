Климкин назвал «не очень веселыми» перспективы Украины в истории США

Украину ждет «не очень веселая» перспектива в истории США, поскольку она войдет в нее как страна, связанная с началом процедуры импичмента, написал бывший министр иностранных дел Украины в Twitter.

«Что бы дальше ни происходило, в истории США Украина останется как страна, которая привела к началу процедуры импичмента президента США. Не очень веселая перспектива», — заявил Климкин. «Но теперь все понимают, на что мы способны», — добавил экс-министр.

25 сентября председатель палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. По ее указанию шесть комитетов палаты проведут расследование действий главы государства, итоги которого будут затем направлены в комитет по юридическим делам, который решит, достаточны ли основания для вынесения Трампу импичмента.

Поводом для начала процедуры импичмента стала появившаяся в СМИ информация о давлении Трампа на президента Украины Владимира Зеленского в ходе телефонных переговоров. По информации зарубежных изданий, в том числе The Washington Post, Трамп вынуждал Зеленского помочь получить компромат на своего будущего соперника на выборах следующего года — Джозефа Байдена. В ответ американский лидер, сообщали источники СМИ, обещал возобновить военную помощь Украине в размере $250 млн.

Трамп назвал решение конгрессменов «харрасментом президента» и охотой на ведьм, а Зеленский ответил, что на него «никто не может давить», поскольку он «президент независимой страны». Украина «ни у кого ничего не просит и сама может кому-то помочь», добавил он.