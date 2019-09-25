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Джонсон прервал визит в Нью-Йорк и вернулся в Лондон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прервал свою поездку в Нью-Йорк, где проходит 74-я сессия Генассамблеи ООН, и вернулся в Лондон, после того как Верховный суд объявил его решение о приостановке деятельности парламента незаконным. Об этом сообщают Reuters и телеканал Sky News.

На фоне решения суда звучат массовые призывы оппонентов Джонсона о его отставке. В частности, лидер лейбористов Джереми Корбин призвал Джонсона «отслужить самый короткий срок премьер-министра», сообщает Business Insider. С призывом к отставке премьер-министра также обратились член Шотландской национальной партии Джоанна Черри и первый министр Уэльса Марк Дрэйкфорд.

28 августа королева Елизавета II одобрила предложение Джонсона завершить текущую сессию парламента с середины сентября до середины октября, однако до приостановки работы органа сторонники «мягкого» выхода Великобритании из Евросоюза успели принять закон об отсрочке Brexit до 31 января. 24 сентября Верховный суд Великобритании признал решение Джонсона о приостановке работы парламента незаконным. Парламент вновь заработал 25 сентября.

Теги: Борис Джонсон, Великобритания, Brexit
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