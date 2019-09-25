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Сторонники пытавшегося «изгнать Путина» шамана передумали идти в Москву

Последователи шамана Александра Габышева из Якутии, которые продолжили его поход в Москву с целью «изгнать Путина», объявили о его прекращении. Об этом РБК рассказал один из участников похода.

«Ночью приехали сотрудники силовых структур в гражданке и начали нам угрожать. Поставили ультиматум: если мы не прекратим шествие, они наш лагерь разгромят», — объяснил он. По его словам, участники похода решили вернуться домой, большинство из них сейчас находятся в дороге.

Бывший участник команды Евгений уточнил, что поход прекратился по команде шамана. «Я уже давно покинул команду. Насколько я знаю, ночью к оставшимся участникам приехали силовики. Саша [Александр Габышев] изначально говорил, что нужно взять паузу, и вот сегодня дал команду остановить поход», — объяснил он.

Как рассказал Znak.com один из участников группы Алексей, в Иркутской области к сторонникам Габышева подъехали «вежливые люди», которые отвезли нескольких человек в отдел полиции города Слюдянка.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

Накануне полицейские задержали следовавших по трассе Р258 — «Байкал» шестерых последователей шамана Александра Габышева. Поводом для задержания стали жалобы автомобилистов, согласно которым по дороге следуют граждане, затрудняющие движение.

Самого Габышева задержали 19 сентября на одной из федеральных трасс в Бурятии, по которой он двигался в направлении Москвы. Из Бурятии его доставили в Якутск, где поместили в психоневрологический диспансер, а затем отпустили. Против Габышева завели уголовное дело за публичные призывы к экстремизму (ч. 1 ст. 280 УК). Суд отпустил шамана под подписку о невыезде.

Теги: Якутия, Иркутская область, ФСБ
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