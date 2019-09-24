Под Иркутском задержали сторонников пытавшегося «изгнать Путина» шамана

Полицейские 24 сентября задержали следовавших по трассе Р258 — «Байкал» последователей шамана Александра Габышева. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Иркутской области.

Последователей шамана задержали после обращения в полицию автомобилистов и организации, обслуживающей этот участок трассы в Слюдянском районе Иркутской области. В сообщениях, направленных в полицию, говорилось, что по дороге следуют граждане, подвергая опасности себя и окружающих, затрудняя движение.

Задержанные были доставлены в отдел внутренних дел и привлечены к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. После профилактической беседы их отпустили.

Несколько месяцев назад шаман Александр Габышев отправился из Якутска пешком в Москву, заявив о планах «изгнать Путина». Габышева задержали 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области, после чего оправили в Якутию в психоневрологический диспансер. Источники «РИА Новости» сообщали, что против мужчины возбудили дело по ч. 1 ст. 280 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). 21 сентября суд постановил отпустить шамана под подписку о невыезде.