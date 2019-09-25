На Украине предложили зарабатывать на «плохой России»

«Плохая Россия» дает Украине возможность организовать транзит грузов через свою территорию, тогда как некоторые страны Европы, напротив, сокращают транзит, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина».

По его мнению, Украине следует воспользоваться этим, а также открытыми рынками сбыта с российской стороны. «Польша нам, таким европейским, закрыла «окно в Европу» — вдвое сократила разрешения [на перевозки] — из-за нашей коррупции. И мы сейчас закрыты, а в это время «плохая» Россия открывает нам рынки сбыта и транзит», — заявил Червоненко. Он добавил, что украинским властям вместо того, чтобы развешивать ярлыки на восточного соседа, следует пользоваться предоставленными возможностями.

Ранее Червоненко заявил, что украинские власти «кидали и обманывали договоренности с Россией», что во многом повлияло на отношения между странами. По его словам, Киев должен вести диалог с Москвой, чтобы разрешить конфликт в Донбассе и не «зайти в тупик».

Червоненко занимал должность министра транспорта и связи с февраля по сентябрь 2005 года в кабинете Юлии Тимошенко.

В конце августа представитель президента Украины в правительстве страны Андрей Герус рассказал о двойном снижении поставок дизельного топлива из России за прошедший месяц. Это в том числе связано и с решением Киева ввести специальные пошлины на импорт дизельного топлива и сжиженного углеводородного газа из России, которые составят к октябрю 4 и 3% соответственно, отметил он. По словам Геруса, украинский бюджет из-за введенной меры будет получать дополнительно порядка 2 млрд грн (около $77 млн) в год.