На Украине предложили зарабатывать на «плохой России»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 сентября
USD ЦБ: 63,71 (-0,24) Quote, 24 сен, 13:09
Курс евро на 25 сентября
EUR ЦБ: 70,02 (-0,26) Quote, 24 сен, 13:09
Пять принципов эффективного маркетингового конкурса от Линор Горалик Pro, 12:13 Больше половины россиян считают рост цен самой острой проблемой Общество, 12:12 Чайка анонсировал масштабные проверки лесной отрасли Общество, 12:10 Synergy Global Forum 2019: как достигать больших целей Партнерский материал, 12:05 Зеленский ответил на вопрос о давлении со стороны Трампа Политика, 12:00 СМИ узнали детали извинений Зеленского перед Кадыровым Политика, 11:58 Синоптики допустили теплую погоду в октябре Общество, 11:57 Флот размером с Латвию: как лайнеры загрязняют воздух в портах Европы Зеленая экономика, 11:56  Росрыболовство предложило ограничить авиаперевозки икры в багаже Общество, 11:48 Федор Емельяненко проведет бой на дебютном турнире Bellator в России Спорт, 11:47 СК начал проверку после отравлений в православной гимназии Иркутска Общество, 11:46 Совет Федерации назначил Вячеслава Лебедева главой Верховного суда Политика, 11:42 Глава МИД Китая заявил об отказе играть в «Игру престолов» с США Политика, 11:36 Генпрокуратура узнала о волоките и укрывательстве при лесных пожарах Общество, 11:27
Политика ,   Сделано для агрегаторов 
0 
На Украине предложили зарабатывать на «плохой России»

«Плохая Россия» дает Украине возможность организовать транзит грузов через свою территорию, тогда как некоторые страны Европы, напротив, сокращают транзит, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина».

По его мнению, Украине следует воспользоваться этим, а также открытыми рынками сбыта с российской стороны. «Польша нам, таким европейским, закрыла «окно в Европу» — вдвое сократила разрешения [на перевозки] — из-за нашей коррупции. И мы сейчас закрыты, а в это время «плохая» Россия открывает нам рынки сбыта и транзит», — заявил Червоненко. Он добавил, что украинским властям вместо того, чтобы развешивать ярлыки на восточного соседа, следует пользоваться предоставленными возможностями.

Ранее Червоненко заявил, что украинские власти «кидали и обманывали договоренности с Россией», что во многом повлияло на отношения между странами. По его словам, Киев должен вести диалог с Москвой, чтобы разрешить конфликт в Донбассе и не «зайти в тупик».

Червоненко занимал должность министра транспорта и связи с февраля по сентябрь 2005 года в кабинете Юлии Тимошенко.

В конце августа представитель президента Украины в правительстве страны Андрей Герус рассказал о двойном снижении поставок дизельного топлива из России за прошедший месяц. Это в том числе связано и с решением Киева ввести специальные пошлины на импорт дизельного топлива и сжиженного углеводородного газа из России, которые составят к октябрю 4 и 3% соответственно, отметил он. По словам Геруса, украинский бюджет из-за введенной меры будет получать дополнительно порядка 2 млрд грн (около $77 млн) в год.

Теги: Украина, транзитные поставки
Материалы по теме
Украинский экс-министр напомнил о «кидании» Москвы Киевом
Политика
В Киеве сообщили о снижении вдвое поставок дизельного топлива из России
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter