В Киеве сообщили о снижении вдвое поставок дизельного топлива из России

Представитель президента Украины в правительстве страны Андрей Герус рассказал о значительном сокращении поставок дизельного топлива из России в августе, сообщает «РБК Украина» со ссылкой на Facebook политика. По его словам, уже к середине этого года поставки дизеля достигли 45% от потребностей украинского рынка, а в этом месяце они сократятся до 20%.

Герус при этом согласился с тем, что снижение импорта топлива из России связано в том числе с решением Киева ввести в августе специальную пошлину в размере 3,75%, целью которой было сделать конкурентными поставки с альтернативных направлений. По его мнению, это действительно привело к росту импорта дизеля из Белоруссии, а также стран Евросоюза. «Решение было продумано, своевременно и эффективно», — добавил Герус, подтвердив это статистическими данными о снижении внутренних цен на топливо.

В начале августа Герус заявлял о том, что Киев не желает зависеть от «волюнтаристских решений» российских властей, которые с 1 июня постановили ввозить нефть и нефтепродукты на Украину лишь по специальному разрешению. Тогда же он пообещал избежать дефицита топлива в том числе и благодаря перенесенному на октябрь ремонту на нефтеперерабатывающем заводе в белорусском Мозыре.