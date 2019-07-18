В Киеве объявили о принятии пошлин на СПГ и дизель из России

В Киеве объявили о принятии пошлин на СПГ и дизель из России

Правительство Украины ввело специальные пошлины на импорт дизельного топлива и сжиженного природного газа из России. Об этом сообщает издание «Украинские новости» со ссылкой на представителя президента Украины Владимира Зеленского в правительстве страны Андрея Геруса.

На своей странице в Facebook он написал, что такое решение украинский кабмин принял днем ранее, 17 июля. Спецпошлины в размере 1,75–4%, по его словам, вводятся на российское дизельное топливо, импортируемое по трубопроводам, и сжиженный газ с августа.

Пошлина на дизель в августе будет составлять 3,75%, а в октябре уже 4%. Для СПГ размер пошлин составит 1,75% с 1 августа и 3% с октября.

«Пошлина снимет сверхрыночную маржу трейдера-импортера, которая возникала по причине логистики (дизелепровод) и других факторов. Если типичная рыночная маржа в крупном опте составляет $10–12/т, то на поставках трубопроводным транспортом такая маржа составляла $35–40/т», — отметил Герус.

От введения такой меры, заверяет он, украинский бюджет будет получать дополнительно порядка 2 млрд гривен (около $77 млн) в год. Вырученные деньги пойдут на субсидии и поддержку малообеспеченных слоев населения страны.