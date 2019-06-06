Украинский экс-министр назвал обман Киева причиной проблем с Москвой

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne заявил, что Киев нарушал договоренности с Москвой. «Украина, вернее, власти Украины, кидали и обманывали договоренности с Россией», — отметил он. По его словам, это во многом повлияло на отношения двух стран.

Экс-министр считает, что Украина должна вести диалог с Россией для того, чтобы разрешить конфликт в Донбассе и не «зайти в тупик». «Цена этому тупику — беда миллионов украинцев», — заявил он.

Говоря об инциденте в Керченском проливе в ноябре прошлого года, когда российские пограничники задержали три украинских корабля, Червоненко отметил, что Киев ничего не делает для освобождения моряков. Украине следует предложить России «перевернуть страницу» в двусторонних отношениях, считает он.

Червоненко занимал должность министра транспорта и связи с февраля по сентябрь 2005 года в кабинете Юлии Тимошенко.