Украина разрешила опубликовать стенограмму разговора Трампа с Зеленским

Госсекретарь США Майк Помпео получил разрешение от правительства Украины опубликовать расшифровку разговора между лидерами двух государств. Об этом в своем аккаунте в Twitter написал американский президент Дональд Трамп.

«Госсекретарь Помпео получил разрешение от правительства Украины обнародовать стенограмму телефонного разговора, который я провел с их президентом. Они тоже не знают, в чем дело», — сказал он.

Ранее в сентябре The Wall Street Journal написала со ссылкой на источники, что в телефонном разговоре Трамп оказывал давление на украинского президента Владимира Зеленского и требовал от него начать расследование против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

МИД Украины опроверг информацию о давлении американского лидера на украинского коллегу. При этом Трамп разрешил опубликовать стенограмму разговора. Однако Байден, который является демократом и соперником Трампа по предвыборного гонке, потребовал расследовать возможное давление.