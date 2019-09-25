Сенатор пожелал демократам найти «хребет» на Amazon для импичмента Трампу

Сенатор-республиканец и член судебного комитета Джон Кеннеди посоветовал демократам купить «хребет», чтобы объявить импичмент президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает The Hill.

«Если хотите объявить ему импичмент, перестаньте болтать. Сделайте это. Идите на Amazon, купите хребет и сделайте это. Давайте, постарайтесь», — сказал он.

Республиканец Джон Тьюн отметил, что импичмент является рискованной стратегией. По его словам, демократы находятся под большим давлением по этому вопросу, но они должны задумываться о последствиях.

Другой республиканец, член судебного комитета и председатель финансового комитета сената Чак Грассли призвал демократов не использовать процедуру импичмента для того, чтобы отложить принятие решения по торговому соглашению между США, Мексикой и Канадой (USMCA), передает Reuters.