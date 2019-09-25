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Сенатор пожелал демократам найти «хребет» на Amazon для импичмента Трампу

Сенатор-республиканец и член судебного комитета Джон Кеннеди посоветовал демократам купить «хребет», чтобы объявить импичмент президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает The Hill.

«Если хотите объявить ему импичмент, перестаньте болтать. Сделайте это. Идите на Amazon, купите хребет и сделайте это. Давайте, постарайтесь», — сказал он.

Республиканец Джон Тьюн отметил, что импичмент является рискованной стратегией. По его словам, демократы находятся под большим давлением по этому вопросу, но они должны задумываться о последствиях.

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Байден потребовал расследовать возможное давление Трампа на Зеленского

Другой республиканец, член судебного комитета и председатель финансового комитета сената Чак Грассли призвал демократов не использовать процедуру импичмента для того, чтобы отложить принятие решения по торговому соглашению между США, Мексикой и Канадой (USMCA), передает Reuters.

В начале сентября WSJ узнала у источников, что Трамп во время разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским оказывал на него давление и требовал от него начать расследование в отношении сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сам Байден, представитель Демократической партии, является одним из соперников Трампа на предстоящих выборах президента США. Он заподозрил американского лидера в злоупотреблении властью и потребовал расследовать инцидент.

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Трамп ответил на сообщения об импичменте фразой об испорченном дне в ООН

При этом МИД Украины опроверг сообщения о давлении Трампа на Зеленского. Президент США также разрешил опубликовать стенограмму их разговора.

Впоследствии спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа. По ее словам, действия американского лидера «серьезно нарушили конституцию». Трамп назвал это решение «охотой на ведьм» и заявил, что демократам нужно было дождаться расшифровки переговоров.

Теги: Дональд Трамп, республиканцы, импичмент
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Конгресс объявил о начале процедуры импичмента Трампу
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Трамп ответил на сообщения об импичменте фразой об испорченном дне в ООН
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