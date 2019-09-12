Власти США ограничат продажу ароматизированных электронных сигарет

Администрация президента США Дональда Трампа планирует ограничить продажу электронных сигарет с ароматическими добавками. Об этом сообщается на сайте американского Министерства здравоохранения и социальных служб.

«Администрация Трампа ясно дает понять, что мы намерены очистить рынок ароматизированных электронных сигарет, чтобы обратить вспять эпидемию курения электронных сигарет серди молодежи», — заявил глава министерства Алекс Азар.

Отмечается, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разрабатывает документ, который очистит рынок от подобных сигарет. В частности, ограничения коснуться продукции без вкуса табака и с ароматизаторами мяты, ментола и фруктов.

В министерстве добавили, что, согласно данным исследования, более четверти учеников старших классов пользовались электронными сигаретами в 2019 году. При этом большинство из них курили сигареты со вкусами фруктов и ментола.