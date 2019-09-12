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Власти США ограничат продажу ароматизированных электронных сигарет

Администрация президента США Дональда Трампа планирует ограничить продажу электронных сигарет с ароматическими добавками. Об этом сообщается на сайте американского Министерства здравоохранения и социальных служб.

«Администрация Трампа ясно дает понять, что мы намерены очистить рынок ароматизированных электронных сигарет, чтобы обратить вспять эпидемию курения электронных сигарет серди молодежи», — заявил глава министерства Алекс Азар.

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Отмечается, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разрабатывает документ, который очистит рынок от подобных сигарет. В частности, ограничения коснуться продукции без вкуса табака и с ароматизаторами мяты, ментола и фруктов.

В министерстве добавили, что, согласно данным исследования, более четверти учеников старших классов пользовались электронными сигаретами в 2019 году. При этом большинство из них курили сигареты со вкусами фруктов и ментола.

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В ведомстве напомнили, что с 2016 года и в течение двух лет производители должны были подать заявки в FDA на утверждение своей продукции. Отмечается, что в настоящее время электронные сигареты продаются незаконно. Ограничения будут распространяться на ароматизированные электронные сигареты, на которые нет разрешения на продажу.

В начале сентября американский штат Мичиган первым запретил продавать ароматизированные электронные сигареты. Губернатор Гретхен Уитмер заявляла, что сигареты со вкусом конфет созданы для того, чтобы «посадить детей на никотин». Впоследствии Центры по контролю и профилактике заболеваний США зафиксировали три случая смерти от легочных заболеваний, вызванных электронными сигаретами.

Теги: вейпы, запрет, электронные сигареты
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