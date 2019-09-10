Минздрав поручил главному терапевту изучить влияние вейпов на здоровье

Главный специалист-терапевт Минздрава России изучит влияние электронных сигарет на здоровье граждан, сообщил замминистра здравоохранения Олег Салагай в своем Telegram-канале. В разговоре с РБК замминистра подтвердил, что канал действительно принадлежит ему.

«Министерством здравоохранения РФ подготовлено письмо в регионы с просьбой учитывать возможную ассоциацию потребления электронных сигарет (ЭС) и заболеваний легких», — сообщил Салагай. Он добавил, что главный специалист ведомства по патологической анатомии проанализирует случаи смерти от заболевания легких в трудоспособном возрасте на предмет связи с потреблением электронных сигарет.

Как отметил замминистра, в последнее время появляются все новые данные о том, что электронные сигареты могут являться причиной серьезных заболеваний легких. Салагай также указал на сообщения, поступающие из США, о случаях смерти, которые специалисты связывают с потреблением электронных сигарет.

На прошлой неделе центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщили, что зарегистрировали пять случаев смерти от заболеваний, связанных с курением электронных сигарет.