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Политика ,  
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Песков заявил о неприязни Путина к насаждению либеральной идеи

Президент России Владимир Путин не против либеральной идеи, а против ее навязывания. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков на встрече со студентами Высшей школы экономики, видеозапись которой есть в распоряжении ТАСС.

«Путин не выступал против либеральной идеи, Путин выступал против насаждения либеральной идеи как единственной, без альтернативы», — прокомментировал представитель Кремля высказывания российского президента в интервью Financial Times.

По словам Пескова, эта идея продолжит свое существование и со временем трансформируется, потому что либеральное общество столкнулось в своем развитии «с большим количеством угроз, которых доселе не видело». Он пояснил, что мультикультурализм, который привел к «дискомфорту» жителей стран Западной Европы, зародился именно в либеральной идее.

Также Песков отметил, что сексуальный либерализм, а именно «пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений», будет иметь «серьезные последствия» для всего человечества.

В июльском интервью газете Financial Times Владимир Путин заявил, что либеральная идея окончательно изжила себя и западные страны признали, что ее некоторые элементы нереалистичны. Заявление российского президента раскритиковали ряд западных политиков. В частности, глава Евросовета Дональд Туск в ответ на слова Путина заявил, что себя изжили «авторитаризм, культ личности и власть олигархов». Бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала слова Путина «циничной ложью» и привела в пример экономический успех либеральных демократий и качество жизни Великобритании, Франции и Германии.

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в своей колонке в газете Daily Telegraph написал, что Великобритания покинет Евросоюз, чтобы доказать неправоту Путина относительно либеральных ценностей. В противном случае Великобритания станет похожей на Россию, написал политик.

Теги: Дмитрий Песков, либерализм, Владимир Путин
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