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Экономика ,  
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В Минфине назвали условия получения льготной ипотеки на Дальнем Востоке

Проживание в купленной по льготной ставке квартире на Дальнем Востоке может стать условием для получения льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев, передает ТАСС.

Моисеев подтвердил, что для запуска программы готовится соответствующее постановление правительства. По его словам, в новом постановлении нужно будет уточнить критерии, по которым будут решать, кто сможет получать такую ипотеку.

«Президент говорил про молодые семьи, нужно будет прописать, что такое «молодая семья». И очевидно, что мы, наверное, будем вносить туда какой-то критерий, чтобы люди, которые получили эту ипотеку, должны там какое-то время жить», — сказал Моисеев. Сейчас, по его словам, обсуждается срок проживания в купленной квартире.

Политика
Путин поручил изменить закон ради льготной ипотеки на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин одобрил ипотеку для молодых семей на Дальнем Востоке под 2% годовых 5 сентября. Льготную программу должны запустить в 2019 году сроком на пять лет. На ставку в 2% смогут также претендовать участники программы «Дальневосточный гектар», которая призвана сократить отток населения с Дальнего Востока и привлечь переселенцев в регион.

Подготовить поправки в законодательство для введения льготной ипотеки президент поручил правительству до 15 декабря. Как заявил Моисеев ранее, в 2020 году на финансирование программы планируется выделить от 5 млрд до 10 млрд руб.

Теги: Дальний Восток, ипотека, Алексей Моисеев
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