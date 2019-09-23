Путин поручил изменить закон ради льготной ипотеки на Дальнем Востоке

Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки в законодательство для введения специальной ипотечной программы на Дальнем Востоке для молодых семей со ставкой 2% годовых до 15 декабря. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

«Обеспечить внесение изменений в законодательство Российской Федерации, предусматривающих субсидирование процентной ставки до уровня 2% годовых по ипотечным жилищным кредитам (займам) на цели приобретения молодыми семьями в период до 1 января 2025 года на первичном рынке жилья на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав ДФО», — говорится в поручении президента, подготовленном по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума.

Ипотечная ставка 2% будет предоставлена и для строительства дома участникам программы «дальневосточного гектара», говорится в документе. Средства на реализацию поручения будут выделены из госпрограммы по социально-экономическому развитию ДФО и Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона.

5 сентября, выступая на заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, Путин одобрил ипотеку для молодых семей на Дальнем Востоке под 2% годовых. Льготная программа будет запущена в этом году на пять лет. Ранее о запуске ипотеки с льготной ставкой 2% для молодых семей, в которых возраст обоих супругов не достиг 35 лет, а также для участников программы «дальневосточного гектара», сообщала глава Минвостокразвития Александра Козлова. Заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил, что в 2020 году правительство направит на финансирование ипотечной программы для молодых семей на Дальнем Востоке 5–10 млрд руб.