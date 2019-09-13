На льготную ипотеку для Дальнего Востока выделят до ₽10 млрд в 2020 году

На льготную ипотеку для Дальнего Востока выделят до ₽10 млрд в 2020 году

Правительство направит на финансирование ипотечной программы для молодых семей на Дальнем Востоке 5–10 млрд руб. в 2020 году. Об этом журналистам заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев, сообщает корреспондент РБК. По его словам, программа льготной ипотеки под 2%, которую в начале сентября анонсировал президент Владимир Путин, сейчас обсуждается в Минфине.

«Сейчас обсчитываем. Там будут на первом этапе (до конца года) копейки, пока запустим в ноябре-декабре, пока раскрутится. А в 2020 году все зависит от того, как считать и кто возьмет. Мы можем посчитать количество молодых семей, но не можем посчитать количество молодых семей, которые, во-первых, захотят, а во-вторых, смогут взять ипотеку», — сказал Моисеев в кулуарах XVII Международного банковского форума в Сочи. По его оценкам, программа льготной ипотеки для Дальнего Востока «наберет обороты» через шесть-девять месяцев после запуска, то есть к середине 2020 года.

«По первым предположениям, от 5 млрд до 10 млрд руб. это будет стоить в следующем году», — добавил Моисеев.

Льготная ипотечная программа на Дальнем Востоке будет запущена на пять лет. Она распространится на первичный рынок и индивидуальное жилье для получателей «дальневосточного гектара». Программа «Дальневосточный гектар» призвана сократить отток населения и привлечь переселенцев в регион.