Путин одобрил ипотеку для молодых семей на Дальнем Востоке под 2% годовых

Президент Владимир Путин заявил, что согласен запустить специальную ипотечную программу на Дальнем Востоке для молодых семей со ставкой 2% годовых. Об этом он сообщил в ходе выступления в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.

«Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых», — заявил Путин (цитата по «РИА Новости»).

Льготная программа будет запущена в этом году на пять лет. Она распространится на первичный рынок и индивидуальное жилье для получателей «дальневосточного гектара». Ранее о запуске ипотеки с льготной ставкой 2% для молодых семей, в которых возраст обоих супругов не достиг 35 лет, а также для участников программы «дальневосточного гектара», сообщало Минвостокразвития, писала «Российская газета» со ссылкой на главу Минвостокразвития Александра Козлова.

Программа «Дальневосточный гектар» призвана сократить отток населения и привлечь переселенцев в регион. Согласно ней любой гражданин России может заняться освоением Дальнего Востока, получив там до 1 га земли. Реализация программы началась в 2016 году, на нее выделили около 140 млн га. К февралю 2017 года власти получили 36 тыс. заявок на бесплатное получение земли, из них было удовлетворено около 4,8 тыс.