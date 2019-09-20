В Кремле заявили о непричастности к задержанию шамана

Кремль не имеет никакого отношения к задержанию шамана, который отправился пешком в Москву из Якутии, чтобы провести обряд. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Пескова спросили о том, почему такое количество сотрудников силовых структур задерживали шамана и по каким причинам его транспортировали на самолете. Пресс-секретарь ответил на это, что не знает, как именно и сколько человек его задерживали. Кремль, по его словам, не имеет к этому отношения.

Накануне Песков сообщал, что в Кремле не располагают никакой информацией по поводу шамана и не могут быть в курсе всех уголовных преследований в России.

Шамана Александра Габышева задержали утром 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. Один из сопровождающих шамана уточнял, что задержание прошло в районе федеральной трассы, по которой тот шел в сторону Москвы. Он добавил, что в отношении Габышева могут завести уголовное дело за организацию экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282 УК).