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Сенатор США заявил о попытках вернуть Турцию в программу по F-35

США надеются вернуть Турцию в совместную производственную программу для истребителей F-35. Об этом завил сенатор-республиканец Лидси Грэм, сообщает агентство Anadolu.

«Я надеюсь, что мы сможем установить более стратегические отношения с Турцией, <...> попытаться вернуть их в программу F-35, возможно, поговорим о программе свободной торговли», — сказал Грэм.

Он отметил, что Турция — «очень важный союзник, не только когда речь идет о Сирии, действительно для всего региона».

В июле Белый дом заявил, что решение Турции о покупке российских ЗРС С-400 «Триумф» делает невозможным ее дальнейшее участие в программе F-35. Пентагон подсчитал, что из-за такого решения США Турция недополучит около $9 млрд.

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Вашингтон выступал против реализации российско-турецкой сделки, сославшись на то, что она несет угрозу для оружейной программы Пентагона, касающейся производства американских истребителей F-35. В середине июля президент США Дональд Трамп объявил об отказе передавать Анкаре истребители F-35 и осуществлять программу их совместного производства.

В 2017 году Турция заключила контракт с Россией на поставку четырех дивизионов С-400 за $2,5 млрд. Первые самолеты с компонентами зенитно-ракетных систем прибыли 12 июля в Анкару.

Теги: Линдси Грэм, США, Турция, истребитель F-35
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