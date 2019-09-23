Сенатор США заявил о попытках вернуть Турцию в программу по F-35

Сенатор США заявил о попытках вернуть Турцию в программу по F-35

США надеются вернуть Турцию в совместную производственную программу для истребителей F-35. Об этом завил сенатор-республиканец Лидси Грэм, сообщает агентство Anadolu.

«Я надеюсь, что мы сможем установить более стратегические отношения с Турцией, <...> попытаться вернуть их в программу F-35, возможно, поговорим о программе свободной торговли», — сказал Грэм.

Он отметил, что Турция — «очень важный союзник, не только когда речь идет о Сирии, действительно для всего региона».

В июле Белый дом заявил, что решение Турции о покупке российских ЗРС С-400 «Триумф» делает невозможным ее дальнейшее участие в программе F-35. Пентагон подсчитал, что из-за такого решения США Турция недополучит около $9 млрд.