Песков пояснил слова о расстреле без суда в США за брошенный стаканчик

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал журналистам свое высказывание о том, что в США за брошенный в полицейских стаканчик человеку выстрелили бы в голову, передает корреспондент РБК.

«Вы же все помните случаи, когда полицейские стреляли в людей при первом подозрении, что их действия могут представлять опасность», — сказал Песков, комментируя сказанное в ходе общения со студентами НИУ ВШЭ. По словам представителя Кремля, в этих случаях речь шла даже не о брошенных предметах, а о «неловких движениях рукой» на отдалении от полицейского.

Ранее Песков в ходе общения со студентами упомянул ситуацию с бросившим стаканчик в силовиков на несанкционированной акции в Москве. «Там был какой-то парень, который бросил стаканчик, но вы поймите, что его в Америке застрелили бы выстрелом в голову», — говорил представитель Кремля. Песков также утверждал, что полицейский получил бы за это награду.

Речь идет о Сергее Абаничеве, который, как утверждает следствие, бросил в сторону силовиков камень 27 июля. Сам Абаничев настаивает, что это был пластиковый стаканчик, который был брошен не в омоновцев, а на землю.