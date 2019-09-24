Прокуратура попросила отменить приговор фигуранту дела «Нового величия»

Прокуратура попросила суд отменить приговор Павлу Ребровскому, который получил 2,5 года колонии по делу «Нового величия». Об этом ТАСС сообщил адвокат осужденного Иван Сустин.

По словам защитника, Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу 8 октября. Как сообщил адвокат, по мнению прокуратуры, Ребровский нарушил условия досудебного соглашения, а также не подтвердил свои показания в ходе рассмотрения основного дела.

В пресс-службе Мосгорсуда РБК подтвердили, что прокуратура попросила суд отменить приговор Павлу Ребровскому. Заседание в апелляционной инстанции по протесту прокурора назначено на 8 октября.

По делу «Нового величия» проходят десять человек. Их обвинили в создании экстремистского сообщества. Как считает следствие, активисты планировали совершить преступления по мотивам ненависти к действующей власти. Сторона защиты настаивает, что «Новое величие» было создано по инициативе оперативника центра «Э» МВД и двух его агентов.