Сенцов заявил о готовности пожать руку Путину ради заключенных украинцев

Режиссер Олег Сенцов, осужденный в России за терроризм и вернувшийся на Украину в рамках взаимного обмена, заявил, что готов пожать руку российскому президенту Владимиру Путину ради «освобождения украинских политических узников». Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Крым.Реалии».

«Если надо будет, я и Путину пожму руку, если за каждое это рукопожатие будет освобожден один человек», — заявил Сенцов.

Ранее Сенцов поделился первыми впечатлениями от возвращения на родину. Он отметил, что расстроен ситуацией на Украине, где не так много изменений, как он ожидал, и «все воюют со всеми». Режиссер также опубликовал фотографию из исправительной колонии на Ямале, где он отбывал наказание.

Сенцова задержали в Крыму в 2014 году, его приговорили к 20 годам лишения свободы по обвинению в терроризме. В конце августа украинского режиссера отправили в Москву в рамках обмена заключенными с Киевом 7 сентября по формуле 35 на 35. Помимо Сенцова на Украину вернулись задержанные у Керченского пролива в ноябре 2018 года моряки, а в Москву прилетели свидетель по делу о малайзийском Boeing военный Донецкой народной республики Владимир Цемах и руководитель «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский.