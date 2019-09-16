Сенцов поделился первыми впечатлениями от Украины

Режиссер Олег Сенцов, осужденный в России за терроризм и вернувшийся на Украину в рамках взаимного обмена, рассказал о своих впечатлениях от страны. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Сенцов отметил, что ему было интересно, как изменилась Украина с 2014 года. За наделю с момента своего освобождения он успел посетить много мест и пообщаться с большим количеством людей, добавил режиссер.

«Предварительных вывода пока два: 1) изменений за пять лет не так уж много, как я ожидал; 2) все воюют со всеми», — написал Сенцов, отметив, что опечален такой ситуацией, но не теряет надежды на ее улучшение.

Накануне Сенцов показал фотографию, сделанную в стенах ИК-8, расположенной в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа, где он отбывал наказание. Он отметил, что это единственный снимок из места заключения, который у него есть.

Олега Сенцова задержали в Крыму в 2014 году. Суд обвинил его в терроризме и приговорил к 20 годам лишения свободы. 29 августа режиссера этапировали в Москву в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом, который прошел 7 сентября. В тот день каждая сторона передала другой по 35 удерживаемых лиц. Помимо Сенцова на Украину вернулись 24 моряка, задержанные осенью 2018 года возле Керченского пролива, и другие. В Россию прилетели военный ДНР Владимир Цемах, являющийся одним из главных свидетелей по делу о сбитом над Донбассом малайзийском Boeing, а также глава «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, которого суд в Киеве отпустил из-под стражи в конце августа.