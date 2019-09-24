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СКР возбудил дело из-за подрыва моста в Луганске перед конвоем МЧС

Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за взрыва путепровода в Луганске, по которому должен был проехать российский гуманитарный конвой, сообщается на сайте СК.

Уголовное дело было возбуждено по статье ч. 1 ст. 361 УК РФ (совершение вне пределов территории России взрыва, поджога или иных действий, подвергающих опасности жизнь, здоровье, свободу или неприкосновенность граждан России в целях нарушения мирного сосуществования государств и народов либо направленных против интересов России).

По версии следствия, неустановленные лица, «выполняя заведомо преступные приказы представителей высшего политического и военного руководства Украины», взорвали мост для срыва поставки гумпомощи для жителей самопровозглашенной Луганской народной республики.

19 сентября в Луганске на путепроводе, который находится на пересечении улиц Лутугинская и 2-я Строительная, были подорваны опоры моста. Через некоторое время по этому мосту должен был проехать 86-й гуманитарный конвой МЧС России, состоящий из десяти грузовых автомобилей.

Теги: взрыв, СК РФ, ЛНР, уголовное дело
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