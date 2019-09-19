На путепроводе в Луганске произошел взрыв

В Луганске на путепроводе, который находится на пересечении улиц Лутугинская и 2-я Строительная, произошел взрыв. Об этом сообщает местное издание «Наша газета». Министр внутренних дел самопровозглашенной ЛНР Игорь Корнет назвал инцидент терактом.

По его словам, были подорваны три опоры моста. «Бетонные конструкции частично разрушены, но арматура выдержала взрыв», — добавил Корнет. Он отметил, что у моста — важное социальное значение, «по нему производятся перевозки хлебной продукции».

Корнет связал взрыв с гуманитарным конвоем из России, маршрут которого включал этот путепровод. «Белые «КамАЗы», которые зашли, должны были следовать в районе этого маршрута на склады разгрузки. После происшествия был перенаправлен грузопоток, и удачно наши белые «КамАЗы» достигли складов разгрузки», — сказал глава МВД.

Создан штаб по расследованию взрыва.