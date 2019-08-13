СМИ сообщили о передаче Зеленским партнерам всех бизнес-активов

Президент Украины Владимир Зеленский за весну 2019 года избавился от всех своих бизнес-активов, пишет издание Liga.net со ссылкой на Единый государственный реестр.

Президент передал свои доли в десяти компаниях, включая студию-производителя развлекательных проектов «Квартал 95» и телеканал «Квартал ТВ», соратникам и партнерам. В частности, нынешний помощник и давний партнер Зеленского Сергей Шефир получил его долю в восьми структурах. Старший брат Шефира Борис, шеф-редактор «Квартала 95» стал владельцем доли Зеленского еще в двух компаниях. Президент не вышел только из одного юридического лица — общественной организации «Молодежный центр «Лига смеха».

При этом Сергей Шефир отмечал, что смена собственников номинальная — Зеленский получит свои активы назад после истечения пятилетнего президентского срока. «Он будет получать дивиденды от роялти, какие-то бренды остались на нем», — уточнял Шефир.

В преддверии второго тура президентских выборов на Украине Зеленский в статусе кандидата пообещал полностью выйти из бизнеса в случае победы: «Я не буду выходить пять лет, как кто-то из какой-то фабрики (имеется в виду Петр Порошенко и фабрика Roshen. — РБК)».