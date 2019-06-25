«Квартал 95» анонсировал шоу с критикой Зеленского

Студия «Квартал 95» анонсировала выход нового телепроекта, в котором обещает критиковать президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщается на сайте студии.

Первый выпуск шоу «Де-мократія?» телеведущего Владимира Жидкова будет показан 29 июня в 20:15 в эфире принадлежащего бизнесмену Игорю Коломойскому телеканала «1+1». Проект называют аналитической программой «с элементами юмора, иронии и сатиры».

В программе обещают «анализировать происходящее в стране, докапываясь до сути и причин тех или иных событий», а также поднимать вопрос о наличии в стране демократии.

Ранее «Квартал 95» объявил кастинг на роль украинского лидера в концертах «Вечернего квартала». Отмечается, что участник конкурса должен будет пародировать Зеленского так, чтобы его узнали охранники президента.

Владимир Зеленский, являющийся основателем «Квартала 95», передал свою долю бизнеса партнерам в связи с избранием на пост президента Украины. Отмечается, что студия не будет платить Зеленскому зарплату, но он будет получать роялти за продукты, созданные «Кварталом» в течение 15 лет.