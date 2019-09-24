Более 700 тыс. москвичей сделали прививки от гриппа

Более 700 тыс. москвичей сделали прививки от гриппа

Более 700 тыс. человек в Москве сделали прививки от гриппа с момента старта кампании по вакцинации 4 сентября, сообщается на сайте столичной мэрии.

В рамках кампании прививку можно сделать до 30 ноября, а в мобильных пунктах, расположенных рядом со станциями метро, в парках и флагманских офисах — до 1 ноября.

По словам руководителя департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, в мобильных пунктах вакцинацию прошли более 80 тыс. человек, а в павильонах «Здоровая Москва» — около 20 тыс. «Популярность мобильных точек вакцинации заметно растет с каждым осенним сезоном», — заявил он.

Как отмечается в сообщении, всего в Москве работают более 500 пунктов вакцинации, в том числе 65 мобильных.