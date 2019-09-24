Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 сентября
USD ЦБ: 63,95 (+0,1) Quote, 23 сен, 13:09
Курс евро на 24 сентября
EUR ЦБ: 70,28 (-0,32) Quote, 23 сен, 13:09
WP узнала о заморозке помощи Украине за неделю до разговора с Зеленским Политика, 08:53 СМИ назвали самый популярный алкогольный напиток в России Общество, 08:40 Британский актив Абрамовича впервые станет безубыточным Бизнес, 08:33 Тест-драйв: Genesis G90 меняет правила езды в представительском классе РБК и Genesis, 08:30 Более 700 тыс. москвичей сделали прививки от гриппа Общество, 08:28 На Украине назвали ошибку Зеленского в отношениях с Россией Политика, 08:19 Владельцы Auchan продали бизнес автосервисов в России Бизнес, 08:06 Семья владельцев Auchan продала сервисы и магазины автозапчастей в России Pro, 08:02 Минобороны сообщило о возможностях сбитых у Хмеймима дронах Политика, 07:59 Когда компании могут использовать ценовые алгоритмы Pro, 07:53 Apple начнет производить Macbook в США Технологии и медиа, 07:40 Rambler ответил на сообщение о передаче Английской премьер-лиги «Матч ТВ» Спорт, 07:31 Есть ли у вас способности к бизнесу. Тест РБК и HUAWEI, 07:15 Reuters узнал о выплате компенсаций семьям жертв катастроф Boeing 737 MAX Общество, 07:04
Общество ,  
0 
Более 700 тыс. москвичей сделали прививки от гриппа

Более 700 тыс. человек в Москве сделали прививки от гриппа с момента старта кампании по вакцинации 4 сентября, сообщается на сайте столичной мэрии.

В рамках кампании прививку можно сделать до 30 ноября, а в мобильных пунктах, расположенных рядом со станциями метро, в парках и флагманских офисах — до 1 ноября.

По словам руководителя департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, в мобильных пунктах вакцинацию прошли более 80 тыс. человек, а в павильонах «Здоровая Москва» — около 20 тыс. «Популярность мобильных точек вакцинации заметно растет с каждым осенним сезоном», — заявил он.

Общество
Минздрав сообщил о внедрении самой современной вакцины от гриппа

Как отмечается в сообщении, всего в Москве работают более 500 пунктов вакцинации, в том числе 65 мобильных.

В прошлом году, по данным мэрии, прививки от гриппа сделали около 320 тыс. человек.

По данным Роспотребнадзора, в России заболеваемость гриппом снизилась в 196 раз с 1996 года, когда в стране появилась вакцинация

Ранее мэрия сообщила, что в столице родители до конца года получат доступ к реестру прививок, где будет содержаться информация о вакцинациях их детей. В начале сентября все данные о прививках, сделанных детям в государственных медучреждениях за последние 18 лет, внесли в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС).

Теги: грипп, прививка, вакцинация, Москва
Материалы по теме
Глава Роспотребнадзора сообщила о снижении заболеваемости гриппом
Общество
Москвичам предоставят доступ к онлайн-календарю прививок своих детей
Общество
Превышение порога по гриппу и ОРВИ зафиксировали в одном регионе России
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter