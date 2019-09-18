Москвичам предоставят доступ к онлайн-календарю прививок своих детей

В Москве родители до конца 2019 года получат доступ к реестру детских прививок, где будет содержаться информация о проведенных и предстоящих вакцинациях их детей. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Согласно сообщению, чтобы получить доступ к онлайн-календарю, москвичам необходимо подать заявку на портале mos.ru.

В начале сентября все данные о прививках, сделанных детям в государственных медучреждениях за последние 18 лет, были внесены в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС).

В настоящий момент в системе находятся карты прививок более 1,9 млн несовершеннолетних москвичей. Их родители смогут видеть данные о проведенных или пропущенных вакцинациях. Более того, система будет напоминать родителям через СМС-оповещение или email-рассылки о предстоящих прививках ребенка.