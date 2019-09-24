Сенатор открыл стрельбу из пистолета в парламенте Гаити

Сенатор открыл стрельбу из пистолета в парламенте Гаити

Сенатор открыл стрельбу в парламенте Гаити во время церемонии голосования по кандидатуре премьер-министра страны, два человека получили ранения. Об этом сообщает издание HaitiLibre.

Сенатор Жан-Мари Ральф Фетье начал стрельбу из пистолета в ходе церемонии голосования по кандидатуре премьер-министра Фриц-Уильяма Мишеля, назначенного на эту должность в конце июля президентом Гаити Жовенелем Моизом.

По данным портала, от стрельбы пострадали фотограф агентства Associated Press, получивший ранение в челюсть, и сотрудник аппарата парламента. Пострадавших госпитализировали, их жизни ничто не угрожает.

Сам Фетье заявил, что пытался защититься от демонстрантов, ворвавшихся в здание парламента.

«Я оборонялся. Защита — это священное право», — сказал сенатор.