Оппозиционеры устроили погром в здании сената на Гаити

В Гаити представители оппозиции утроили погром в здании парламента в день утверждения в должности премьер-министра Фриц-Уильяма Мишеля. Об этом сообщает Prensa Latina.

Как передает агентство, активисты и противники правительства проникли в здание, разбили окна и двери, разбросали мебель, а также бросили в помещение некий горящий предмет. Активисты пытались предотвратить утверждение Мишеля в должности.

Фриц-Уильям Мишель был назначен и.о. премьер-министра 22 июля прошлого года, после увольнения с этого поста Жана Генри Сеана. В начале сентября этого года большинство депутатов одобрили назначение, Мишелю осталось получить поддержку сената. Теперь из-за акции протеста церемония утверждения Мишеля в должности перенесена на неопределенный срок.

Республика Гаити с населением 10,98 млн человек — самая бедная страна Америки. В конце прошлого года в республике начались протесты, вызванные тяжелой ситуацией в экономике и ростом инфляции, а также коррупцией. Демонстранты требовали отставки президента Жовенеля Моиза.

В феврале этого года жители Гаити в ходе протестов призвали Россию помочь урегулировать ситуацию в стране. «Мы просим Россию, Венесуэлу, Китай присмотреться к нищете, в которой мы здесь живем», — сказал один из протестующих.