Госдеп предупредил о стрельбе у посольства США на Гаити

У заднего входа на территорию посольства США в Гаити идет стрельба, всем, находящимся на территории, предписано укрыться, говорится в сообщении бюро по консульским делам Госдепартамента США.
Дипломаты призвали всех, направляющихся в посольство, найти безопасное место и укрыться в нем.
Никаких других деталей бюро не сообщило.
В стране в конце прошлого года начались массовые протесты, вызванные тяжелой ситуацией в экономике и ростом инфляции, а также сообщениями о коррупции. Демонстранты призывают президента страны Жовенеля Моиза уйти в отставку.