Госдеп предупредил о стрельбе у посольства США на Гаити

Госдеп предупредил о стрельбе у посольства США на Гаити

Дипломатов и посетителей попросили укрыться в безопасном месте. Гаити — самая бедная страна в Америке, в которой в конце прошлого года начались массовые протесты

Фото: Swoan Parker / Reuters

У заднего входа на территорию посольства США в Гаити идет стрельба, всем, находящимся на территории, предписано укрыться, говорится в сообщении бюро по консульским делам Госдепартамента США.

Дипломаты призвали всех, направляющихся в посольство, найти безопасное место и укрыться в нем.

Никаких других деталей бюро не сообщило.

В стране в конце прошлого года начались массовые протесты, вызванные тяжелой ситуацией в экономике и ростом инфляции, а также сообщениями о коррупции. Демонстранты призывают президента страны Жовенеля Моиза уйти в отставку.