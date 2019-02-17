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BRENT $67,5 (+6,45%) прогноз Goldman Sachs к 30.06.19
Tiffany & Co. $115 (+28,45%) прогноз Oppenheimer к 12.02.20 Купить
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Жители Гаити призвали на помощь Россию для решения проблем страны
Жители Гаити в ходе протестов против своего президента и коррупции попросили Россию, Китай и Венесуэлу помочь разрешить ситуацию в стране. Протестующие выступили и против США.
Фото: AP / Dieu Nalio Chery

Жители Гаити в ходе протестов против президента Жовенеля Моиза призвали Россию помочь урегулировать ситуацию в стране. Об этом сообщает газета La Croix со ссылкой на агентство AFP.

Протестная акция прошла в пятницу, 15 февраля, в городе Порт-о-Пренс. В ней участвовали около 200 человек. Во время митинга протестующие сожгли флаг Соединенных Штатов.

Корреспондент агентства сообщал, что они скандировали лозунг «Долой американцев, да здравствует Путин». Один из митингующих заявил, что они должны «полностью разойтись» с американцами, так как в руках США слишком много влияния.

«Мы просим Россию, Венесуэлу, Китай присмотреться к нищете, в которой мы здесь живем», — сказал протестующий.

Во время митингов произошли столкновения демонстрантов с полицией, после чего правоохранительные органы разогнали их с помощью слезоточивого газа.

Первый митинг в столице Гаити прошел 7 февраля, митингующие требовали отставки президента страны из-за экономического спада и коррупции. По данным Lexpress, с начала акций погибли семь человек. Моиз отверг идею своей отставки. «Мы уже видели серию переходных правительств, которые принесли связку стихийных бедствий и катастроф», — заявлял он.

Бюро по консульским делам Госдепартамента США предупреждало о нестабильной обстановке в Гаити. В бюро отмечали, что протесты продолжаются «практически без предупреждения». 14 февраля в Госдепе рекомендовали не путешествовать в эту страну из-за «преступности и гражданских беспорядков», а также распорядились вывести из страны персонал департамента, который не занимается чрезвычайными ситуациями, и его семьи.

Автор: Александра Хрисанфова
Теги: Гаити, протесты
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