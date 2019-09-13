Мадуро анонсировал открытие авиасообщения между Каракасом и Москвой

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в скором времени будет установлено прямое авиасообщение между Каракасом и Москвой. Об этом он сообщил в ходе выступления, трансляция которого велась в его Twitter.

«Очень скоро мы откроем прямое авиасообщение между Каракасом и Москвой, чтобы молодежь могла проводить каникулы в России» (цитата по ТАСС), — заявил глава Венесуэлы. Мадуро не сообщил никаких подробностей о дате начала выполнения рейсов.

Ранее президент Венесуэлы заявил, что с 10 по 28 сентября вооруженные силы страны проведут учения на границе с Колумбией. Мадуро назвал это решение необходимым для сохранения «безопасности, мира и спокойствия» в стране.

Обстановка в Венесуэле обострилась в январе, когда оппозиционер Хуан Гуаидо в знак несогласия с инаугурацией Мадуро объявил себя президентом и пообещал провести досрочные выборы. Его признали легитимным временным главой

страны власти США, Мадуро поддержали Россия, Турция, Куба, Китай и Боливия.