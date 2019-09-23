Мадуро согласился встретиться с Трампом при исключении «политики войны»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро согласился бы провести прямые переговоры с лидером США Дональдом Трампом при наличии соответствующего предложения.

«Конечно же, да», — ответил Мадуро в интервью телеканалу «Россия 24» на соответствующий вопрос журналиста. По его словам, начало диалога возможно при условии, если Трамп «исправит политику ведения войны против Венесуэлы, унаследованную им от Барака Обамы».

«Я был бы готов начать процесс переговоров, чтобы попробовать создать отношения, основанные на уважении. Президента США подвели к пагубной политике, которая провалилась», — отметил Мадуро.

Лидер Венесуэлы также добавил, что Вашингтону следует «перестать причинять Каракасу вред» и продвигать политику восстановления двустороннего сотрудничества во всех сферах.

В начале августа президент США Дональд Трамп ввел в отношении Венесуэлы новые санкции, подразумевающие блокировку активов правительства страны, в том числе имущество компании PDVSA и Центробанка. Позднее ограничения были расширены еще на 16 венесуэльских компаний и трех лиц, обвиняемых в причастности к коррупции в стране.