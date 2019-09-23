Полиция объявила в розыск жену предполагаемого «шпиона ЦРУ» Смоленкова

Супруга бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ назвали агентом ЦРУ, объявлена в розыск как пропавшая без вести.

Как следует из базы данных МВД России, речь идет об Антонине Смоленковой, родившейся 7 апреля 1984 года в Москве. Особые приметы женщины не называются. По данным ТАСС, в розыск объявлены также ее дети.

Ранее стало известно, что бывший сотрудник Кремля Олег Смоленков, 1969 года рождения, также был назван пропавшим без вести. Это стало основанием для объявления его в розыск. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, по факту исчезновения Смоленкова в России было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Телеканал CNN 9 сентября сообщал, что в 2017 году американские спецслужбы вывезли из России ценного агента, бывшего «одним из наиболее высокопоставленных источников в российском правительстве». По данным «Коммерсанта», речь идет об Олеге Смоленкове, который работал в посольстве в Вашингтоне и администрации президента.