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В Эстонии ответили на заявления посольства России об освобождении страны

МИД Эстонии считает недостоверными утверждения российского Министерства иностранных дел о том, что советские солдаты освободили прибалтийскую страну от нацистской оккупации.

«Мы отвергаем исторически неточные заявления МИД России о том, что Эстония была освобождена советскими военными», — заявили эстонские дипломаты. Они указали, что Эстония не принимала участия во Второй мировой войне и была оккупирована как Германией, так и СССР. «Так называемое освобождение было оккупацией, продолжавшейся почти 50 лет», — добавили в МИД Эстонии.

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Поводом для недовольства эстонских дипломатов стала запись в Twitter, опубликованная посольством России в США. Пост был посвящен фейерверкам в Москве в честь годовщины освобождения Таллина. Ретвит записи сделал аккаунт МИД России.

В российском посольстве в Эстонии заявили, что у каждой из сторон есть своя точка зрения. При этом может быть только «одна правда, основанная на фактах». Факты же говорят о том, что Красная армия освободила Эстонию в сентябре 1944 года, подчеркнули в российской дипломатической миссии.

Теги: Эстония, дипломаты
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