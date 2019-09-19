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Украинский кризис ,  
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Президент Эстонии заявила об усталости Евросоюза от Украины
Керсти Кальюлайд указала на то, что советы, которые дает Евросоюз, никак не используются Украиной, так что страна не стала менее коррумпированной, а ее экономика — менее олигархической

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд на полях ежегодного форума Yalta European Strategy дала интервью «Европейской правде», в котором заявила, что Евросоюз устал от Украины.

По ее словам, причина кроется в том, что европейские власти на протяжении многих лет дают Киеву те же советы, однако видимых изменения на Украине не происходит. «Мы <...> не видим, чтобы Украина становилась менее коррумпированной, экономика — менее олигархической и так далее», — отметила президент.

Кальюлайд считает, что основной задачей новой украинской власти является необходимость показать, что теперь развитие страны будет проходить быстрее. «Хочу подчеркнуть: это не значит, что до сих пор ничего не делалось. Напротив, реформы, проведенные за прошлые годы, создали фундамент для того, чтобы сейчас получить результат», — добавила она.

Эстонский лидер отметила, что в свое время Эстония, двигаясь к членству в ЕС, постоянно шла по дороге в гору. По ее мнению, это должна делать и Украина. «Делайте то, что вы должны делать на пути к ЕС, ведь в любом случае должны это делать. Вам нужно изменить экономический климат, нужно честное правосудие независимо от обстоятельств», — сказала Кальюлайд.

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Говоря о возможности смягчения западных санкций в отношении Москвы, которые были введены после присоединения Крыма, президент Эстонии сказала, что подобный сценарий вряд ли произойдет в этом году. «Нет оснований для этого. Так, состоялся обмен пленными, но все понимают, что это только первый шаг, и впереди долгий путь <...> Если мы проглотили Грузию (конфликт с Россией в августе 2008-ого), если проглотим Крым, то будет следующая красная линия, которую пересечет Россия», — заключила она.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада продолжить политику санкций в отношении России. «Я не устаю повторять всем нашим мировым партнерам, которые нам помогают, спасибо им, но иногда они думают о снятии санкций: «Вы теряете деньги, серьезно? Но простите, мы теряем людей», — заявил он.

По словам Зеленского, санкции являются «мощным и действенным оружием» дипломатии. Он также добавил, что дипломатия — единственный путь к завершению войны и возвращению украинских территорий.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Керсти Кальюлайд, Эстония, Украина, усталость
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